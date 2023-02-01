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Дальнее зарубежье 01.02.2023 21:00

Тысячи офшорных компаний с недвижимостью в Британии не успели вовремя раскрыть бенефициаров

Более десяти тысяч офшорных компаний, владеющих недвижимостью на территории Великобритании, не раскрыли в срок имена своих конечных бенефициаров, несмотря на риски штрафов, сообщает Financial Times.

Специальный реестр офшорных компаний появился в августе прошлого года, и у компаний был срок до конца дня 31 января, чтобы внести в него сведения о своих истинных владельцах.

Однако на момент истечения дедлайна в нем зарегистрировались всего 19,510 тыс. компаний из 32,440 тыс. Небольшая часть незарегистрированных фирм могла прекратить существование, а документы примерно половины находятся в процессе рассмотрения и могут вскоре пополнить реестр, отмечает FT.

Согласно новому закону, анонимные владельцы недвижимости в Великобритании, приобретенной с 1999 года, должны были раскрыть свои личности до вторника. При этом указание конечных бенефициаров теперь обязательно для всех новых сделок по покупке жилой недвижимости и земельных участков с участием офшорных фирм.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОФШОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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