Глава МИД Швеции заявил, что религиозные вопросы не являются частью меморандума с Турцией о вступлении в НАТО

Религия и связанные с ней вопросы не являются частью меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО, заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем, его слова в среду приводит Associated Press.
Биллстрем сказал шведским СМИ, что его страна выполняет все условия меморандума, заключенного между Швецией, Финляндией и Турцией, отметив, что "религия не является частью сделки".
При этом он добавил, что понимает, почему в Турции были оскорблены недавним инцидентом с сожжением Корана в Швеции.
"Сейчас необходимо, чтобы ситуация смягчилась со всех сторон", - сказал он, отметив, что переговоры с Турцией продолжаются.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду вновь заявил о том, что Турция не позволит Швеции присоединиться к НАТО, пока страна дает разрешения на подобные протесты против ислама.
"Швеция, можешь даже не мечтать (о членстве в НАТО - ИФ)! До тех пор, пока вы позволяете жечь и рвать мою священную книгу Коран, и вы делаете это при координации с силами безопасности, мы не скажем "да" на ваше вступление в НАТО", - заявил турецкий президент. Так он прокомментировал произошедший в январе инцидент, в ходе которого активист прилюдно сжег Коран у посольства Турции в Швеции, а стражи порядка не пытались его остановить.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
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