Суточная добыча нефти в РФ в декабре выросла к ноябрю на 0,2%, рост за 2022 год - 1,2%

Добыча нефти с учетом газового конденсата в России в декабре 2022 года выросла по сравнению с декабрем 2021 года на 0,1%, составив 46,2 млн т, по сравнению с ноябрем 2022 года рост добычи составил 3,5%, сообщает Росстат.

Таким образом, среднесуточная добыча нефти с конденсатом в декабре составила 1490 тыс. т, что на 0,2% выше, чем в ноябре.

В 2022 году нефти с учетом газового конденсата добыто 534 млн т, что на 2,1% больше, чем за 2021 год.

Нефти без газового конденсата добыто в декабре 2022 года 42,3 млн т, что меньше показателей декабря 2021 года на 1,5%, но больше показателей ноября 2022 года на 3,4%. Таким образом, среднесуточная добыча только нефти в декабре составила 1364,5 тыс. тонн, что на 0,1% выше, чем в ноябре.

Квота России в рамках сделки ОПЕК+ с ноября- 10,478 млн б/с. В пересчете на баррели с коэффициентом 7,22 Россия в ноябре добывала 9,9 млн б/с только нефти (конденсат в сделке не учитывается).

В 2022 году нефти без газового конденсата добыто 493 млн т, что на 1,2% больше, чем за 2021 год.