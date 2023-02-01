Аналитики прогнозируют рост цен на золото и серебро в 2023г

Цены на золото и серебро, как ожидается, вырастут в 2023 году на фоне ослабления доллара США и смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, полагают аналитики.
Ежегодный опрос London Bullion Market Association (LBMA), в котором приняли участие 30 аналитиков, указал на осторожный оптимизм в отношении цен на эти металлы. Эксперты ожидают, что золото и серебро в среднем будут дороже на 3,3% и 8,8% к концу текущего года по сравнению с 2022 годом.
В числе ключевых факторов, которые могут спровоцировать рост цен, 43% опрошенных назвали снижение доллара США и монетарную политику ФРС, тогда как 14% - инфляцию, а 11% - геополитические факторы.
Средняя цена золота, согласно прогнозам аналитиков, составит $1859,90 за тройскую унцию, однако прогнозный диапазон остается широким: от $1594 до $2025 за унцию. Этот диапазон соответствует прошлогоднему прогнозу, отмечает LBMA. Средняя цена золота в 2022 году составляла $1800,09 за унцию.
Цены на серебро в нынешнем году, как ожидается, повысятся до $23,65 за унцию с $21,73 за унцию в 2022 году. Нижняя граница прогноза составляет $17,50 за унцию, верхняя - $27.
Намного менее оптимистично опрошенные аналитики настроены в отношении цен на палладий: эксперты ожидают их падения на 14,3%, до $1809,80 за унцию в 2023 году. Средняя цена в 2022 году составила $2112,06 за унцию.
Между тем цены на платину, как ожидается, вырастут на 12,5% в текущем году по сравнению со средней ценой за 2022 год на уровне $1080,4 за унцию. Прогнозный диапазон составляет $988-1241 за унцию.
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