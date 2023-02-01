Объективных причин для перевода Саакашвили в реанимацию нет - глава Минюста Грузии

Оснований для перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из отдельной палаты клиники "Вивамед" в реанимационное отделение нет, требования адвокатов и его сторонников направлены на искусственное создание эмоционального фона в обществе, что, якобы, государство по политическим мотивам не предоставляет ему необходимую медпомощь, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.
"В вопросах лечения для нас авторитетно лишь заключение врачей, а не безосновательные заявления политически ангажированных лиц. Медики же заявляют, что Саакашвили может беспрепятственно принимать пищу и все его жизненные параметры в норме", - сказал Брегадзе на брифинге в среду.
Он сообщил, что накануне медики предложили экс-президенту парентеральное питание (через катетер внутривенно - ИФ), но он категорически отказался и заявил, что согласится с таким питанием, если его переведут в реанимационное отделение.
"Объективных причин для перевода Саакашвили в реанимационное отделение нет. Общество должно знать, что лечение Саакашвили с помощью парентерального питания не осуществляется по его же настоянию", - сказал министр.
Брегадзе также отметил, что Саакашвили отказывается от проведения любых экспертиз, в том числе токсикологических, грузинскими врачами.
"Все действия Саакашвили направлены на нанесение вреда своему здоровью, чтобы избежать тюремного наказания", - сказал глава Минюста республики.
Он подчеркнул, что государство действует в отношении заключенного с соблюдением всех прав человека.
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