Казахстан рассчитывает на увеличение к 2026г экспорта нефти через Азербайджан до 15 млн т

Создана рабочая группа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в части экспорта нефти, сообщил замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов.
"Цель проекта - в 2023 году обеспечить транспортную мощность 6,5 млн тонн, до 7,5 млн тонн в 2024 году и 15 млн тонн на конец 2025 года", - сказал Магауов на расширенном заседании коллегии министерства энергетики в Астане в среду, комментируя вопросы диверсификации экспорт нефти.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как "Средний коридор" - транспортный маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.
Сейчас основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК). На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.
О диверсификации маршрутов экспорта нефти в Казахстане заговорили в 2022 году после сообщений о возможной приостановке работы морского терминала КТК по решению суда для устранения нарушений экологического законодательства. Этому предшествовали ограничения работы причальных установок в связи с обследованием акватории на наличие взрывоопасных объектов (мероприятия не повлияли на выполнение графика отгрузок КТК), а также мартовская остановка отгрузок с причалов КТК из-за последствий шторма, продлившаяся почти месяц.
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