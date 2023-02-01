На саммите ЕС-Украина объявят об увеличении военной помощи Евросоюза Киеву

В рамках рассмотрения на саммите ЕС-Украина реакции на происходящие события будет обсуждаться и военная помощь Украине, в том числе увеличение до 30 тыс. числа украинских солдат, которых обучат за счет Евросоюза, сообщил журналистам в среду высокопоставленный европейский чиновник.
"Первая цель миссии военной помощи ЕС Украине EUMAM Ukraine, установленная в ноябре 2022 года, предусматривала подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Эта цель должна быть достигнута до конца второго квартала нынешнего года. Но будет другая цель - дополнительные 15 тыс. украинских солдат, которых обучат с помощью ряда государств-членов в рамках этой миссии EUMAM Ukraine", - сказал функционер ЕС, знакомя представителей СМИ на условии анонимности с повесткой предстоящей 3 февраля двусторонней встречи в верхах.
Теперь, по его словам, речь идет о подготовке 30 тыс. украинских солдат.
Кроме того, отметил высокопоставленный чиновник, ожидается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявит о выделении "пакета в 25 млн евро для поддержки действий (Украины) по разминированию (территорий) от противопехотных мин, потому что будет настоящая необходимость разминирования, чтобы гарантировать безопасность гражданских лиц, и это также послужит основой для социально-экономического восстановления этих территорий".
Саммит ЕС-Украина, как объявлено в предварительном порядке, состоится в Киеве.
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