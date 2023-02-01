Блинкен назначил нового советника по переговорам на Южном Кавказе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду сообщил о назначении Льюиса Боно своим старшим советником по переговорам на Кавказе.

«Сегодня я объявляю о назначении Льюиса Боно нашим новым старшим советником по переговорам на Кавказе», - написал Блинкен в твиттере.

«Его усилия будут способствовать нашей работе по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе», - добавил он.

В свою очередь в Госдепе США отметили, что у Боно богатый дипломатический опыт, он, в частности, работал в представительстве Соединенных Штатов при МАГАТЭ и ООН в Вене.

Место старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе оставалось вакантным после того, как в начале января текущего года данный пост покинул Филип Рикер, назначенный на эту должность в августе 2022 года.

Р.Керимов