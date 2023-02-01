Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.90 -1.78 Brent 84.90 -1.76

Регион 01.02.2023 22:09

Блинкен назначил нового советника по переговорам на Южном Кавказе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду сообщил о назначении Льюиса Боно своим старшим советником по переговорам на Кавказе.

«Сегодня я объявляю о назначении Льюиса Боно нашим новым старшим советником по переговорам на Кавказе», - написал Блинкен в твиттере.

«Его усилия будут способствовать нашей работе по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе», - добавил он.

В свою очередь в Госдепе США отметили, что у Боно богатый дипломатический опыт, он, в частности, работал в представительстве Соединенных Штатов при МАГАТЭ и ООН в Вене.

Место старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе оставалось вакантным после того, как в начале января текущего года данный пост покинул Филип Рикер, назначенный на эту должность в августе 2022 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КАВКАЗ, НАЗНАЧЕНИЕ, ГОСДЕП


Похожие новости


США готовы помогать Армении и Азербайджану в демилитаризации границы - Блинкен Тема Азербайджана обсуждена на конференции в Вашингтоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az