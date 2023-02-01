Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.90 -1.78 Brent 84.90 -1.76

Финансы 01.02.2023 23:33

ФРС ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., ждет дальнейших повышений

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

"Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства, - отмечается в коммюнике. - Прирост числа рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция несколько ослабла, но остается высокой".

Конфликт на Украине "создает огромные гуманитарные и экономические трудности" и способствует усилению глобальной неопределенности, говорится в документе.

"Комитет чрезвычайно внимателен к инфляционным рискам", - подчеркивается в нем.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,5-4,75% годовых. Комитет полагает, что потребуются дальнейшие повышения ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем".

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

ЦБ также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в сообщении.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в сообщении. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

После объявления итогов заседания ФРС фондовый индекс Nasdaq Composite перешел к росту и к 22:21 МСК прибавляет почти 0,1%. Dow Jones снижается на 0,9% и S&P 500 - на 0,3%, как и до публикации коммюнике.

Евро сейчас торгуется на уровне $1,0911 против $1,0918 до опубликования сообщения о ставке. Японская нацвалюта находится на отметке 129,53 иены/$1 против 129,35 иены. Курс фунта стерлингов остался около отметки $1,23.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРС, ЗАСЕДАНИЕ, ИТОГИ


Похожие новости


ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п. ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%, продолжит выкуп активов на $120 млрд в месяц ФРС сохранила базовую ставку, ни один из руководителей ЦБ не ждет ее изменения до конца года ФРС не станет проводить заседание 17-18 марта после экстренного снижения ставки в ночь на понедельник Большинство членов FOMC готовы повысить ставку в июне - протокол апрельского заседания

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az