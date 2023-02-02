ЕК выделит Украине помощь в 400 млн евро, включая гумпомощь - член ЕК

Еврокомиссия (ЕК) собирается предоставить Украине новый пакет помощи на 400 млн евро, заявил в четверг член ЕК Йоханнес Хан.
"Мы объявляем о новом пакете помощи на 400 млн евро, в том числе 145 млн евро на гуманитарную помощь", - заявил Хан на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в четверг сообщил, что с февраля 2022 года помощь Евросоюза Украине достигла 50 млрд евро.
Заседание ЕП посвятили подготовке саммита ЕС-Украина, который запланирован в Киеве на 3 февраля. Между тем в четверг в Киеве также пройдет совместное заседание ЕК и украинского правительства.
Ранее в четверг глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в твиттере, что прибыла в Киев "с командой еврокомиссаров". "Мы собрались здесь вместе, чтобы показать: ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - написала председатель ЕК.
Боррель также прибыл в украинскую столицу.
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