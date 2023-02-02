Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 76.41 -2.46 Brent 82.84 -2.62

Регион 02.02.2023 14:18

В Грузии большинство опрошенных выступают за введение визового режима для россиян, утверждает американская НПО

Большинство опрошенных в Грузии граждан выступают за введение визового режима для россиян, утверждает американская неправительственная организация "Национальный демократический институт" (NDI), представительство которой в Грузии опубликовало в четверг результаты опроса, проведенного в стране в декабре прошлого года.

В частности, как говорится в сообщении представительства NDI, на вопрос, должно ли правительство Грузии ввести визы для граждан РФ - 69% опрошенных дали положительный ответ, 21% считают, что правительство не должно вводить визовый режим для россиян, а 10% не смогли дать однозначный ответ.

В организации также утверждают, что большинство опрошенных считают, что иммиграция большого количества российских граждан в Грузию негативно скажется на стране. Отмечается, что такого мнения придерживаются 69% опрошенных, 17% считают, что иммиграция россиян положительно скажется на Грузии, 6% считают, что это не окажет никакого влияния, а 8% не знают ответа.

Опрос проводился в период с 3 по 20 декабря 2022 года в масштабах всей Грузии. Всего было опрошено 2519 человек. Погрешность, как отмечают в организации, может составлять 1,6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, ОПРОС


Похожие новости


Президент Грузии не приветствует возможность возобновления авиасообщения с Россией Гарибашвили уверен, что оппозиция и представители властей Украины планировали открыть в Грузии "второй фронт" против РФ В МВД Грузии сообщили о сокращении за прошедшие сутки количества пересечений грузинской границы россиянами На границе Азербайджана с Россией и Грузией произошло землетрясение Порт Батуми из-за западных санкций отказался разгружать 30 тыс. т российской нефти с турецкого танкера Почти 70% граждан Грузии поддерживают решение не присоединяться к санкциям против РФ - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az