В Грузии большинство опрошенных выступают за введение визового режима для россиян, утверждает американская НПО

Большинство опрошенных в Грузии граждан выступают за введение визового режима для россиян, утверждает американская неправительственная организация "Национальный демократический институт" (NDI), представительство которой в Грузии опубликовало в четверг результаты опроса, проведенного в стране в декабре прошлого года.
В частности, как говорится в сообщении представительства NDI, на вопрос, должно ли правительство Грузии ввести визы для граждан РФ - 69% опрошенных дали положительный ответ, 21% считают, что правительство не должно вводить визовый режим для россиян, а 10% не смогли дать однозначный ответ.
В организации также утверждают, что большинство опрошенных считают, что иммиграция большого количества российских граждан в Грузию негативно скажется на стране. Отмечается, что такого мнения придерживаются 69% опрошенных, 17% считают, что иммиграция россиян положительно скажется на Грузии, 6% считают, что это не окажет никакого влияния, а 8% не знают ответа.
Опрос проводился в период с 3 по 20 декабря 2022 года в масштабах всей Грузии. Всего было опрошено 2519 человек. Погрешность, как отмечают в организации, может составлять 1,6%.
Баку и Кишинев обсудили вопросы развития экономического сотрудничества
Президент Румынии прибыл с визитом в Азербайджан
Алиев на встрече с Лохман отметил возможности для сотрудничества в сфере ВИЭ благодаря проекту ЮГК
Shell: есть неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля
В Азербайджане в 2022г сбор урожая картофеля вырос на 1,2%
Германское СП с участием Газпрома сменило российского директора, новый прислан из Минэкономики
Пограничники Азербайджана в январе задержали 33 нарушителей госграницы
Повышена зарплата сотрудников рабгруппы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают