Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 76.41 -2.46 Brent 82.84 -2.62

Транспорт и связь 02.02.2023 15:06

Buta Airways в марте открывает рейсы из Баку в Сочи

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 18 марта начинает выполнение рейсов по новому направлению Баку-Сочи-Баку.

Полеты будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

"Продажа авиабилетов по новому направлению Баку-Сочи-Баку уже открыта", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Билеты по данному направлению доступны на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"). Приобрести билеты на рейсы можно также через мобильное приложение Buta Airways.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: BUTA, СОЧИ, РЕЙС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az