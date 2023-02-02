Buta Airways в марте открывает рейсы из Баку в Сочи

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 18 марта начинает выполнение рейсов по новому направлению Баку-Сочи-Баку. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. "Продажа авиабилетов по новому направлению Баку-Сочи-Баку уже открыта", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Билеты по данному направлению доступны на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"). Приобрести билеты на рейсы можно также через мобильное приложение Buta Airways. Н.Аббасова

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