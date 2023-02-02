Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $82,7 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению днем в четверг, участники рынка продолжают оценивать данные об очередном росте запасов топлива в США и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 подешевели на $0,16 (0,19%) - до $82,68 за баррель.
Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,05 (0,07%) - до $76,36 за баррель.
Накануне обе марки упали в цене на 3,1% на данных, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.
Тем временем товарные резервы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Эксперты ждали увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн.
Кроме того, вечером в среду Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и сообщил, что ждет новых подъемов ставки с целью возврата инфляции к целевому уровню в 2%, хотя и отметил, что "дезинфляционный процесс начался".
На таких заявлениях долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара США к шести основным мировым валютам, опустился до минимума за девять месяцев, что оказало определенную поддержку нефтяному рынку.
"Сложившиеся условия не благоприятствуют доллару в долгосрочной перспективе, - отметили аналитики BCA Research. - Также мы ожидаем, что нефть получит наибольшую выгоду от улучшения ситуации в китайской экономике среди всех других сырьевых товаров".
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