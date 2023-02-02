В Кишиневе призвали Москву с уважением относиться к европейскому курсу Молдовы

В МИД Молдовы выразили несогласие с оценками главы МИД РФ Сергея Лаврова будущего республики в интервью телеканалу "Россия 24".
Официальный представитель молдавского МИД Даниел Водэ заявил в четверг, что курс, избранный Кишиневом, направлен на вступление в ЕС. "Это - проект нашей страны, поддержанный гражданами. Молдова и молдаване независимо от политических или геополитических предпочтений хотят мира, свободы и демократии. Будем признательны, если все страны мира, в том числе РФ, с уважением отнесутся к решению нашего народа", - сказал Водэ.
Лавров ранее в четверг высказал мнение, что Запад "приглядывает Молдову" на роль "следующей Украины" в качестве антироссийского проекта. "Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", - сказал российский министр.
По словам Лаврова, Запад на фоне "пронатовского драйва" молдавских властей отказывается возобновлять работу в формате "5+2" по урегулированию конфликта в Приднестровье. "Когда пришла власть, которая готова решить (приднестровскую) проблему силой и настаивает на изгнании оттуда наших миротворцев и тех, кто охраняет склады боеприпасов в Колбасне, никакие переговорные форматы и не нужны. Нужно просто поддерживать власть", - сказал Лавров о курсе ЕС и США в отношении Молдовы.
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