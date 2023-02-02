Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 76.41 -2.46 Brent 82.84 -2.62

Внешняя политика 02.02.2023 15:26

Президент Румынии прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Визит осуществляется по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщалось, в рамках двухдневного визита запланированы переговоры Алиева и Йоханниса, в ходе которых президенты двух стран обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.

Главы государств также обсудят реализацию региональных проектов, таких как проект прокладки электрического кабеля по дну Черного моря и рассмотрят вопрос об инициировании подобных проектов в цифровой сфере.

Кроме этого, 3 февраля Йоханнис примет участие в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южного газового коридора" (ЮГК).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Румынии посетит Азербайджан Алиев и Йоханнис обсудили перспективы сотрудничества Баку и Бухареста Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подписали соглашение о «зеленой» энергетике Алиев совершает визит в Румынию Баку и Бухарест обсудили развитие экономического сотрудничества Президента Азербайджана пригласили посетить Румынию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az