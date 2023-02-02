Президент Румынии прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Визит осуществляется по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщалось, в рамках двухдневного визита запланированы переговоры Алиева и Йоханниса, в ходе которых президенты двух стран обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.

Главы государств также обсудят реализацию региональных проектов, таких как проект прокладки электрического кабеля по дну Черного моря и рассмотрят вопрос об инициировании подобных проектов в цифровой сфере.

Кроме этого, 3 февраля Йоханнис примет участие в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южного газового коридора" (ЮГК).