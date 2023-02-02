Кабмин Азербайджана дал старт разработки проекта госбюджета на 2024г

Кабинет министров Азербайджана поручил министерству финансов представить в правительство к 15 сентября проект госбюджета на 2024 год и на 2025-2027гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.

Согласно распоряжению правительства, Минфину поручено до 5 апреля 2023 года представить в Экономический совет, до 15 апреля 2023 года в кабинет министров первичный проект госбюджета на 2024 год, первичные показатели проекта сводного бюджета на 2024 год и на 2025-2027гг, а также первичный вариант проекта в рамках Среднесрочных рамок расходов на 2024 год и на 2025-2027гг.

Министерству экономики поручено до 5 апреля представить в Экономический совет и до 15 апреля в кабинет министров первичный проект Государственной инвестиционной программы.

Кроме этого, Минфин до 1 сентября должен представить в Экономический совет, а до 15 сентября - в кабмин - окончательный вариант проекта госбюджета на 2024 год, а также пакет различных документов, рассчитанный до 2028 года. Минэкономики до 1 сентября должно представить в Экономический совет, а до 15 сентября в кабинет министров прогнозы по социально-экономическому развитию на 2024 год и на 2025-2027гг.

Госкомитету по статистике поручено до 5 февраля 2023 года представить в Минфин и Минэкономики предварительные статистические данные по социально-экономическому развитию Азербайджана за 2022 год. Кроме этого, Госкомстат должен представить в Минфин и Минэкономики всю необходимую статистическую информацию, которая может быть использована при разработке проекта госбюджета и прогнозов по социально-экономическому развитию.

Минфину поручено до 1 апреля представить в Минэкономики предварительные показатели по параметрам госбюджета и сводного бюджета на 2024 год и на 2025-2027гг. Уточненные данные должны быть представлены в Минэкономики до 25 августа. Кроме этого, Минфин до 1 апреля должен представить Минэкономики предварительный прогноз по объему государственных капитальных вложений на 2024 год и последующие три года, уточненные прогнозы - до 20 июля.

Минэкономики, в свою очередь, до 1 марта должно представить в Минфин предварительный вариант концепции социально-экономического развития (включая прогнозы по основным макроэкономическим показателям) на 2024 год, а также на 2025-2027гг, уточненный вариант - до 1 августа.

Кроме этого, Минэкономики совместно с Минфином до 1 августа должны представить в кабинет министров планы по инвестициям в нефтегазовую сферу в рамках соответствующих соглашений.

Минэкономики поручено до 1 июля 2023 года представить в Минфин список предприятий, которые будут выставлены на приватизацию в 2024 году, а также предложения по доходам от приватизации на следующий год.

Кроме этого, Государственному таможенному комитету поручено завершить до 15 августа обсуждения с Минфином по прогнозам таможенных пошли и налогов на 2024 год и на 2025-2027гг.

Крупные госкомпании, а также компании, находящиеся в управлении «Азербайджанского инвестиционного холдинга» должны до 15 августа представить в Минфин и Минэкономики свои прогнозы по доходам и расходам, а также дивидендным выплатам в госбюджет.

Госструктуры до 20 февраля должны представить в Минэкономики и в Минфин свои предложения по финансированию «Первой Госпрограммы Большого возвращения на освобожденные территории» и требуемым средствам на эти цели.

Кабмин также дал ряд рекомендаций Центральному банку. В частности, ЦБА рекомендовано до 5 февраля представить в кабинет министров статистическую информацию по монетарной политике и платежному балансу; до 15 апреля представить в Минэкономики заключение по прогнозу платежного баланса.

Кроме этого, в постановлении правительства предусмотрены ряд других поручений госорганам для обеспечения качественной подготовки проекта госбюджета на 2024 год и на 2025-2027гг.

Р.Ахмедов