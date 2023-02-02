Баку и Кишинев обсудили вопросы развития экономического сотрудничества

Азербайджан и Молдова имеют хорошие возможности для взаимовыгодного партнерства в сферах промышленности, инвестиций, торговли и АПК.
Такое мнение было высказано в четверг в Баку на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем премьер-министра Молдовы, министром инфраструктур и регионального развития Андреем Спыну.
«Стороны также обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений и новые направления сотрудничества», - сообщает Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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