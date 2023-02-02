Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 76.41 -2.46 Brent 82.84 -2.62

АПК 02.02.2023 16:14

В Азербайджане в 2022г сбор урожая картофеля вырос на 1,2%

В Азербайджане в 2022 году фермеры собрали 1 млн 74,3 тыс. тонн картофеля, что на 1,2% больше чем в 2021 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

«В 2022 году объем производства картофеля вырос на 1,2% или на 12,3 тыс. тонн превысил показатель 2021 года», - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, картофелеводство относится к одной из приоритетных сфер. В связи с этим, власти страны увеличили на 2023 год размер субсидии, выплачиваемой фермерам, занимающимся выращиванием картофеля. «В текущем году фермерам, занимающимся картофелеводством, будет выплачиваться субсидия в размере 280 манат/га по основным посевам и 100 манат/га по повторным посевам», - добавили в ведомстве.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРТОФЕЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


Похожие новости


Производство картофеля в Кедабекском районе в 2013 году может сократиться

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az