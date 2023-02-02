В Азербайджане в 2022г сбор урожая картофеля вырос на 1,2%

В Азербайджане в 2022 году фермеры собрали 1 млн 74,3 тыс. тонн картофеля, что на 1,2% больше чем в 2021 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

«В 2022 году объем производства картофеля вырос на 1,2% или на 12,3 тыс. тонн превысил показатель 2021 года», - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, картофелеводство относится к одной из приоритетных сфер. В связи с этим, власти страны увеличили на 2023 год размер субсидии, выплачиваемой фермерам, занимающимся выращиванием картофеля. «В текущем году фермерам, занимающимся картофелеводством, будет выплачиваться субсидия в размере 280 манат/га по основным посевам и 100 манат/га по повторным посевам», - добавили в ведомстве.

Х.Насирзаде