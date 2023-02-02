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Дальнее зарубежье 02.02.2023 19:37

Сербия может стать изгоем в Европе, если не примет план Запада по урегулированию в Косово - Вучич

Сербия рискует оказаться в изоляции в случае отказа от плана западных стран по урегулированию ситуации в Косово, заявил в четверг в парламенте президент Сербии Александр Вучич, его цитирует агентство Associated Press.

"Я не утверждал этот план. Я лишь сказал, что мы продолжим переговоры. Люди должны понимать, стали бы мы изгоем в Европе (в случае отказа от плана - ИФ)? Стали бы", - сказал он, добавив, что отказ от усилий, прилагаемых западными странами, может привести страну к полной изоляции.

При этом он подчеркнул, что продолжение процесса вступления Сербии в ЕС жизненно важен, но при этом отметил, что страна не будет вступать в НАТО.

В свою очередь представители правых партий в парламенте заявили, что предложение по Косово, разработанное западными странами, представляет собой "ультиматум".

"Мы не видим ни одной причины, по которой мы должны принять этот ультиматум Запада", - заявил правый политик Бошко Обрадович.

В ходе заседания в парламенте оппозиционные депутаты скандировали: "Измена" и "Мы не отдадим Косово". Они призвали к отставке Вучича.

Речь идет о франко-германской инициативе о будущих отношениях Сербии с Косово, призванной урегулировать отношения между сторонами. Вучич ранее заявлял, что представители США и ЕС призывали его принять эту инициативу, пригрозив Сербии остановкой европейской интеграции и выводом инвестиций из страны.

Подробной информации об этом предложении в СМИ нет, однако, известно, что оно предполагает согласие Сербии на включение Косово в международные организации, в частности, в ООН.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОСОВО, ПАРЛАМЕНТ


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