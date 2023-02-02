В 2023г состоится очередное заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии - Алиев

Заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии состоится в 2023 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии. Совместная экономическая комиссия заседала в прошлом году и соберется в этом году. Это, таким образом, активизирует работу комиссии”, - сказал Алиев в четверг на прошедшей в Баку встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.
При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа.
“И энергетические проекты, конечно же, еще более укрепят наше партнерство”, - добавил президент.
Вместе с тем Алиев отметил, что между двумя странами установились очень хорошие отношения как в энергетической сфере, так в других областях.
“Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и взаимодействия между нашими странами в сфере торговли”, - подчеркнул глава государства.
Х.Насирзаде
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