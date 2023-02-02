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Внешняя политика 02.02.2023 19:54

В 2023г состоится очередное заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии - Алиев

Заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии состоится в 2023 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии. Совместная экономическая комиссия заседала в прошлом году и соберется в этом году. Это, таким образом, активизирует работу комиссии”, - сказал Алиев в четверг на прошедшей в Баку встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.


При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа.


“И энергетические проекты, конечно же, еще более укрепят наше партнерство”, - добавил президент.


Вместе с тем Алиев отметил, что между двумя странами установились очень хорошие отношения как в энергетической сфере, так в других областях.


“Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и взаимодействия между нашими странами в сфере торговли”, - подчеркнул глава государства.


Х.Насирзаде


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Тэги: СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕЗИДЕНТ, РУМЫНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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