В 2023г состоится очередное заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии - Алиев

Заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии состоится в 2023 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии. Совместная экономическая комиссия заседала в прошлом году и соберется в этом году. Это, таким образом, активизирует работу комиссии”, - сказал Алиев в четверг на прошедшей в Баку встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.





При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа.





“И энергетические проекты, конечно же, еще более укрепят наше партнерство”, - добавил президент.





Вместе с тем Алиев отметил, что между двумя странами установились очень хорошие отношения как в энергетической сфере, так в других областях.





“Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и взаимодействия между нашими странами в сфере торговли”, - подчеркнул глава государства.





Х.Насирзаде