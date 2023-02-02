Фон дер Ляйен предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа.
"Мы приглашаем Украину на нашу энергетическую площадку для совместной закупки газа. Мы хотим наилучшим образом использовать общее рыночное влияние", - сказала она в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко на совместном заседании правительства Украины и ЕК подтвердил заинтересованность Киева не только в совместных закупках газа, но и в предоставлении украинских подземных хранилищ (ПХГ) для создания стратегических запасов странами ЕС.
"Мы заинтересованы в активном участии в совместных закупках газа и создании резервного объема в наших хранилищах", - отметил он.
Как сообщалось, ЕК намерена в начале весны обнародовать объем газа, который европейские страны планируют совместно закупить. Минимальный объем предварительно оценивается в 13,5 млрд куб. м.
Утвержденная Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в середине января 2023 года процедура сертификации оператора газохранилищ позволит обеспечить сертификацию АО "Укртрансгаз" как европейского оператора и привести его деятельность к международным стандартам.
Азербайджан и Нидерланды договорились о проведении в Баку очередного раунда политических консультаций
В 2023г состоится очередное заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии - Алиев
Художники бастуют в Греции против изменений в трудовом законодательстве
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Пограничники Азербайджана в январе задержали 33 нарушителей госграницы
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Американские сенаторы попросили Байдена отложить продажу Турции самолетов F-16
Финляндия и Швеция вступят в НАТО вместе - премьер Финляндии
Сербия может стать изгоем в Европе, если не примет план Запада по урегулированию в Косово - Вучич
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
5G от самой скоростной сети Азербайджана!
В университете АДА состоялся очередной Caspian Energy Meet Up
“Nar” принял участие в мероприятии, посвященном Дню молодежи
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают