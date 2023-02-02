Украина готова купить через энергоплатформу ЕС около 2 млрд куб. м газа

Украина готова приобрести через энергетическую платформу ЕС на следующую зиму около 2 млрд куб. м газа в рамках совместной закупки этого энергоресурса, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович на совместном заседании украинского правительства и ЕК в Киеве в четверг, видео его выступления размещено в Youtube.
"Мы уже обсудили с министром энергетики Германом Галущенко, сколько газа Украина сможет купить через энергетическую платформу ЕС. Это около 2 млрд куб. м. И я вам могу сказать, что Украина одна из первых стран, которая так четко указала на такую необходимость", - сказал Шефчович.
По его словам, данный вопрос будет приоритетным.
Кроме того, Шефчович указал, что Украина и ЕС в тесном сотрудничестве будут развивать потенциал огромного актива страны - самого большого подземного хранилища газа в Европе.
Как сообщалось, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригласила Киев принять участие в системе совместных закупок газа.
"Мы приглашаем Украину на нашу энергетическую площадку для совместной закупки газа. Мы хотим наилучшим образом использовать общее рыночное влияние", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.
В конце декабря Шефчович провел первое совещание представителей промышленности по совместным закупкам газа в ЕС. Тогда он заявил, что дальнейший ход действий предусматривает, во-первых, выбор к январю 2023 года поставщика услуг для организации IT-платформы по агрегации спроса. Во-вторых - публикацию совокупного спроса и организацию тендеров для привлечения предложений ранней весной 2023 года. В-третьих - заключение сделки по первой совместной закупке, в том числе по долгосрочным контрактам с поставщиками газа.
Как сообщал в начале января "Оператор ГТС Украины", с начала 2023 года возрос интерес европейских трейдеров к украинской газотранспортной системе (ГТС) и подземным газохранилищам (ПХГ) на фоне снижение цены на газ в ЕС и заполняемости хранилищ на 80%.
В 2022 году услугами украинской ГТС воспользовались трейдеры из Польши, Словакии, Венгрии и Молдавии, которые хранили газ в украинских ПХГ или пользовались short-haul (транспортировка на короткие дистанции).
По данным Оператора ГТС, на начало января на Украине хранили свой газ более 1 тыс. заказчиков из 26 стран.
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