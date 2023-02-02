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Бизнес и законодательство 02.02.2023 21:08

Баку предпримет дополнительные шаги для диверсификации товарооборота с Бухарестом - Алиев

Официальный Баку предпримет дополнительные шаги для диверсификации товарооборота с Бухарестом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Большую часть нашего торгового оборота составляет сырая нефть, экспортируемая из Азербайджана в Румынию. Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации нашего товарооборота, и надеюсь, что деятельность межправительственной комиссии будет преследовать именно эту цель», - сказал Алиев в четверг, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.


При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что «хотя товарооборот увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню».


Касаясь энергетического сотрудничества, Алиев отметил, что на протяжении многих лет Госнефтекомпания Азербайджана – SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 автозаправочных станций и несколько топливных хранилищ.


Вместе с тем, Алиев, упомянув недавно подписанное соглашение о поставке азербайджанского природного газа в Румынию, подчеркнул, что двустороннее сотрудничество выходит на новый этап. «Таким образом, азербайджанский газ достигнет нового адреса на европейском пространстве, и параллельно с этим, используя возможности Румынии, он будет транспортироваться в другие европейские страны», - добавил президент Азербайджана.


Х.Насирзаде


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Тэги: АЛИЕВ, РУМЫНИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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