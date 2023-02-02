Создание новых транспортных маршрутов на Южном Кавказе отвечает интересам всех стран региона

Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении", - сказал российский премьер. Мишустин отметил, что "создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона".

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