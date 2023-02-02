Shell будет инвестировать только в прибыльную низкоуглеродную энергетику, привязка к нефти важна

Англо-голландская Shell будет принимать решения об инвестициях в различные виды энергоресурсов в зависимости от их прибыльности и соответствия целям энергетического перехода, заявил новый глава компании Ваель Саван (Wael Sawan) в ходе общения с инвесторами.

Он подчеркнул, что Shell планирует треть инвестиций направлять на возобновляемые и чистые источники энергии, при этом стратегия будет сбалансированной: "Мы смотрим, как создать стоимость для акционеров компании и как создать возможности для 2040 года, когда энергетическая система будет совсем другой".

Саван выразил уверенность, что в 2040 году нужны будут и нефть, и газ, и ВИЭ.

"Мне нравится тот факт, что мы владеем крупнейшим в мире портфелем по добыче газа, при этом 70% наших контрактов индексированы к цене нефти Brent. Я хочу продолжить наращивать эту часть бизнеса", - сказал топ-менеджер, отметив, что зависимость от цены нефти Brent будет иметь важное значение для компании.

Он отметил, что компания уже мало представлена в европейском upstream-секторе, в основном ее активы такого профиля находятся в США, Бразилии, а также Казахстане, Омане, Брунее и Малайзии.

"Мы видим Европу больше как сферу для энергетического перехода (ВИЭ и зеленый водород - ИФ)", - сказал Саван, отметив, что инвестиции в Европе также направляются в розничный сектор - сбыт топлива.

Он подчеркнул, что инвестиционный климат должен быть привлекательным и стабильным, однако 2022 год не продемонстрировал этого, перечислив введение налога на сверхприбыль (windfall tax), потолок цен (price cap), а также "кое-где национализацию".

"Конечно, я понимаю, условия экстремальные, но ты пытаешься управлять риском, ценами, это необходимо для долгосрочных инвестиций", - сказал глава Shell.

"Что касается низкоуглеродной энергетики, разрешите мне быть категоричным - мы будем стремиться к высокой рентабельности в любом бизнесе, в который собираемся инвестировать. (..) Наши акционеры заслуживают видеть сильные результаты. Если мы не видим двузначную рентабельность, мы должны задаться вопросом, стоит ли продолжать. Конечно, мы собираемся инвестировать в низкоуглеродную энергетику, но она должна быть прибыльной", - сказал Саван, отметив, что компания намерена реализовывать интегрированные проекты.