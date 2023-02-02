Венесуэльская нефтяная Petromonagas возобновила бурение на месторождении после 3 лет простоя

Совместное предприятие Petromonagas в декабре 2022 года возобновило бурение после трехлетнего простоя, сообщает венесуэльская Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) по итогам посещения главой госкомпании Педро Теллечеа объектов совместного предприятия.

"Во время визита власти отметили самые важные победы, достигнутые в условиях блокады и санкций: возобновление буровых работ с помощью буровой установки PDVEN-778 совместного предприятия Petromonagas, действующей с декабря 2022 года, которая первой приступила к работе в Венесуэле после трехлетнего простоя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Теллечеа посетил район нефтяного пояса Ориноко (штат Карабобо), объекты которого дают 60% всей добываемой в Венесуэле нефти. Сейчас здесь ведется активное восстановление эксплуатационного бурения: активировано более одной тысячи производственных скважин, "чего не происходило в течение 1215 дней".

Petromonagas занимается разработкой нефтегазовых месторождений на востоке бассейна р.Ориноко (блок Карабобо), суточная добыча компании в 2016 г. составляла порядка 130 тыс. баррелей тяжелой нефти. Это один из пяти upstream-проектов, которые реализовывались в Венесуэле при российском участии. До 2020 года российским партнером PDVSA по нему была "Роснефть", однако после внесения ее дочерних структур в санкционные списки США (за торговлю венесуэльской нефтью) все доли НК в венесуэльских СП (Petromonagas S.A. - 40%, Petroperija S.A.- 40%, Boqueron S.A. - 26,67%, Petromiranda S.A. - 32% и PetroVictoria S.A. - 40%) были проданы российской госкомпании "Росзарубежнефть".

Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской нефти в январе 2019 года с целью ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом страны после выборов. На фоне санкций иностранные сервисные подрядчики стали покидать венесуэльские проекты. Летом 2020 года СМИ сообщили о прекращении работы последней буровой установки в стране (компании Nabors Industries, работавшей по заказу Chevron).

В ноябре 2022 года санкционное давление на Венесуэлу было ослаблено: Минфин США разрешил компании Chevron Corp. в ограниченном объеме возобновить добычу нефти в республике для последующей транспортировки в США (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП.