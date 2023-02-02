Азербайджан и Нидерланды договорились о проведении в Баку очередного раунда политических консультаций

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 31 января - 1 февраля находился с рабочим визитом в Нидерландах, сообщает азербайджанский МИД.
В рамках визита Мамедов, в частности, провел встречу с заместителем генерального директора по политическим вопросам МИД Нидерландов Эрикой Схоутен.
«В ходе встречи стороны договорились, что очередной раунд политических консультаций, запланированный на этот год, пройдет в ближайшее время в Баку», - подчеркивается в информации.
Дипломаты также обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мамедов проинформировал Схоутен о ситуации вокруг Лачинской дороги, состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и роли Евросоюза в этом вопросе.
Х.Насирзаде
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