Азербайджан и Нидерланды договорились о проведении в Баку очередного раунда политических консультаций

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 31 января - 1 февраля находился с рабочим визитом в Нидерландах, сообщает азербайджанский МИД.

В рамках визита Мамедов, в частности, провел встречу с заместителем генерального директора по политическим вопросам МИД Нидерландов Эрикой Схоутен.





«В ходе встречи стороны договорились, что очередной раунд политических консультаций, запланированный на этот год, пройдет в ближайшее время в Баку», - подчеркивается в информации.





Дипломаты также обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мамедов проинформировал Схоутен о ситуации вокруг Лачинской дороги, состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и роли Евросоюза в этом вопросе.





Х.Насирзаде