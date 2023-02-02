Румыния готова к реализации с Азербайджаном региональных проектов, имеющих стратегическую важность – Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал приоритетные сферы для экономического сотрудничества с Азербайджаном.

«Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном и реализации региональных проектов, имеющих стратегическую важность. Мы готовы к сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестиций, цифровизации и АПК», сказал Йоханнис, выступая с заявлением для прессы в четверг в Баку по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

При этом он особо выделил проекты в сфере цифровизации. «Проекты по цифровизации также имеют важное значение для нас. Румыния и Азербайджан намерены развивать такое сотрудничество и стратегические инициативы в направлении Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Мы этот (вопрос – ИФ) обсуждали с президентом (Алиевым – ИФ) и в Бухаресте (17 декабря 2022 года – ИФ)», - добавил румынский президент.

Р.Ахмедов