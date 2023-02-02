De Beers в 2022г увеличила добычу до 34,6 млн карат, в 2023г планирует снизить до 30-33 млн карат

Алмазодобывающая De Beers в 2022 году произвела 34,6 млн карат алмазов, что на 7% выше уровня 2021 года, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

В 2023 году De Beers планирует снизить добычу до 30-33 млн карат алмазов. Этот прогноз сделан исходя из 100%-ной доли в каждом из месторождений, за исключением совместного предприятия Gahcho Kue, доля в котором составляет 51%. Издержки прогнозируются на уровне $80 на карат.

De Beers констатирует, что в четвертом квартале запасы бриллиантов в midstream продолжали расти, поскольку ритейлеры более осторожно пополняли их на фоне растущей экономической неопределенности. Это привело к снижению оптовых цен на бриллианты.

Тем не менее, спрос на алмазы De Beers оставался стабильным: общий объем реализации алмазного сырья в ходе двух циклов продаж в четвертом квартале составил 7,3 млн карат (6,6 млн карат, не включая доли партнеров De Beers по СП) по сравнению с 7,7 млн карат (7,2 млн карат) в ходе трех циклов продаж за тот же период годом ранее. В ходе трех сайтов в третьем квартале было реализовано 9,1 млн карат (8,5 млн карат).

Сводная средняя цена реализации за год увеличилась на 35%, до $197 за карат (годом ранее -$146), что обусловлено 23%-ным увеличением индекса цен на алмазы, а также продажей большей доли более дорогих алмазов в первом полугодии. Рост индекса цен на алмазное сырье отражал общий положительный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами и был поддержан предложением De Beers о бриллиантах с гарантированным происхождением.

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