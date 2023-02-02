Американские сенаторы попросили Байдена отложить продажу Турции самолетов F-16

Группа сенаторов от обеих американских партий подписали письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросили его отложить продажу Турции самолетов F-16 из-за того, что Анкара до сих пор не ратифицировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
"Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе - продажу самолетов F-16, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о вступлении", - говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-демократа Джинн Шейхин. Письмо президенту Шейхин отправила совместно с сенатором-республиканцем Томом Тиллисом, вместе с которым они являются сопредседателями Группы наблюдателей Сената США за деятельностью НАТО. Письмо также подписали еще 25 сенаторов из обеих партий.
В письме отмечается, что продуктивные и взаимовыгодные отношения в сфере безопасности с Турцией находятся в интересах США, однако нельзя оставлять без внимания нежелание Анкары на данном этапе ратифицировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
Авторы письма считают, что Конгресс сможет рассмотреть продажу самолетов F-16 Турции только после того, как Турция ратифицирует вступление скандинавских стран в НАТО. При этом, если этого не произойдет, продажа будет под вопросом.
На данный момент из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
Азербайджан и Нидерланды договорились о проведении в Баку очередного раунда политических консультаций
В 2023г состоится очередное заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии - Алиев
De Beers в 2022г увеличила добычу до 34,6 млн карат, в 2023г планирует снизить до 30-33 млн карат
Румыния готова к реализации с Азербайджаном региональных проектов, имеющих стратегическую важность – Йоханнис
Венесуэльская нефтяная Petromonagas возобновила бурение на месторождении после 3 лет простоя
Художники бастуют в Греции против изменений в трудовом законодательстве
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Пограничники Азербайджана в январе задержали 33 нарушителей госграницы
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
5G от самой скоростной сети Азербайджана!
В университете АДА состоялся очередной Caspian Energy Meet Up
“Nar” принял участие в мероприятии, посвященном Дню молодежи
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают