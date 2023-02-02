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Дальнее зарубежье 02.02.2023 23:01

Американские сенаторы попросили Байдена отложить продажу Турции самолетов F-16

Группа сенаторов от обеих американских партий подписали письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросили его отложить продажу Турции самолетов F-16 из-за того, что Анкара до сих пор не ратифицировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

"Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе - продажу самолетов F-16, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о вступлении", - говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-демократа Джинн Шейхин. Письмо президенту Шейхин отправила совместно с сенатором-республиканцем Томом Тиллисом, вместе с которым они являются сопредседателями Группы наблюдателей Сената США за деятельностью НАТО. Письмо также подписали еще 25 сенаторов из обеих партий.

В письме отмечается, что продуктивные и взаимовыгодные отношения в сфере безопасности с Турцией находятся в интересах США, однако нельзя оставлять без внимания нежелание Анкары на данном этапе ратифицировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Авторы письма считают, что Конгресс сможет рассмотреть продажу самолетов F-16 Турции только после того, как Турция ратифицирует вступление скандинавских стран в НАТО. При этом, если этого не произойдет, продажа будет под вопросом.

На данный момент из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, ТУРЦИЯ


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