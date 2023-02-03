Азербайджан в 2023г увеличит экспорт газа до 24,5 млрд кубометров - Алиев

Экспорт газа из Азербайджана в 2023 году составит 24,5 млрд кубометров, сказал президент страны Ильхам Алиев.

"В 2021 году наш экспорт газа составил 19 млрд кубометров, в 2022 году - 22,6 млрд кубометров, в 2023 году планируется на уровне 24,5 млрд кубометров", - сказал Алиев в пятницу, выступая на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По его словам, в прошлом году произошло ряд важных событий, демонстрирующих общую приверженность стран энергетической безопасности.

Алиев подчеркнул, в частности, важный документ, который был подписан в 2022 году в Баку президентом Азербайджана и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Это документ о стратегическом партнерстве в области энергетики, который был подписан в июле и который фактически является четкой дорожной картой для наших будущих планов", - подчеркнул он.

Алиев добавил, что Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу: "Это выполнимо, поскольку у нас есть ресурсы для этого. У нас есть взаимная политическая воля и очень высокий уровень взаимного доверия".

Президент подчеркнул, что Южный газовый коридор запущен чуть более двух лет. "Но мы уже сегодня говорил об увеличении мощности газопровода TANAP (с 16 млрд до 32 млрд кубометров - ИФ), TAP - с 10 млрд - до 20 млрд кубометров", - добавил глава государства.

Президент добавил, что в этом году ожидается ввод в эксплуатацию новых месторождений и рост газодобычи с месторождения "Шах-Дениз".

"В этом году мы ожидаем добычу с новых месторождений, и увеличение добычи на действующем месторождении "Шах-Дениз" однозначно стоит на повестке дня. Мы также думаем о внутренней энергоэффективности. Работаем над программой сокращения потерь", - сказал Алиев.

Р.Керимов