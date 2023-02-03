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ТЭК 03.02.2023 11:05

Нет оснований для резкого сокращения в РФ выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС - Шульгинов

Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ добавил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за эмбарго не рассматривается.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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