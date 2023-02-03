Нет оснований для резкого сокращения в РФ выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС - Шульгинов

Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ добавил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за эмбарго не рассматривается.