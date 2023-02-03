США хотят поставить Украине ракеты с бомбовым наконечником, на первые поставки уйдет до девяти месяцев - СМИ

Власти США намерены заказать у компании Boeing Co. для Украины ракеты наземного базирования, которые после запуска смогут выбрасывать из себя наводимые по GPS небольшие бомбы (GLSDB), но их первые поставки займут около девяти месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Это оружие, как и некоторое другое, направляемое США и их союзниками, не прибудет вскоре на Украину: представитель отрасли заявил, что после того, как ВВС США заключат контракт, на первые поставки уйдет примерно девять месяцев", - отмечает агентство.

Финансирование должно поступить из фондов "Инициативы по содействию безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative) в $1,75 млрд, о которой должны объявить в пятницу. Однако, по словам одного из источников, первоначально на заказы этого оружия у Boeing Co власти планируют выделить не более $200 млн.

Bloomberg поясняет, что тип ракеты, на которой будут устанавливать высокоточные бомбы, уже используют украинские военные.

ВВС США поставили на вооружение GLSDB в 2006 году. Позднее Boeing и шведская компания Saab AB разработали ракеты с бомбовым наконечником из GLSDB, которые можно запускать с РСЗО HIMARS. В полете бомба отстыковывается от ракеты, разворачивает крылья и направляется к цели по GPS. С 2015 года трижды прошли испытания этого оружия, причем источник заверил Bloomberg, что бомба смогла поразить цель на расстоянии в 130 км в пределах 40 см от намеченной точки; это в два раза дальше, чем радиус поражения нынешних ракет для HIMARS, имеющихся у украинских военных.

Речь идет о первых возможных поставках этого оружия за рубеж.

Кроме того, по данным источника в американской администрации, в пятницу США должны объявить о дополнительной военной помощи Украине из имеющихся армейских запасов. В пакет помощи в $475 млн войдут противопехотные мины M18A1 "Клеймор", зимние маскхалаты, 155-мм управляемые активно-реактивные снаряды увеличенной дальности Excalibur M982, реактивные гранатометы Mark 153, вспомогательное оборудование для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее телеканал CNN отмечал со ссылкой на источники, что в новую партию американских вооружений Украине не войдут ракеты ATACMS с дальностью действия более 300 км, получения которой давно добивается Киев.

Тем не менее, по информации CNN, Киеву поставят боеприпасы для артиллерии и РСЗО HIMARS.

Собеседники телеканала заявили, что оружие и оборудование на сумму около $500 млн будет поставляться непосредственно из запасов США, а оборудование на $1,7 млрд приобретут у военных подрядчиков.

Отмечается, что новое оружие не поступит на Украину немедленно, процесс может занять недели или месяцы.