Азербайджан присоединится к протоколу №13 Конвенции СЕ «О защите прав человека и основных свобод»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение, в рамках которого наделил постоянного представителя страны при Совете Европы Фахраддина Исмайлова полномочиями на подписание протокола №13 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод».
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
В рамках распоряжения, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить генсека СЕ о том, что Исмайлов уполномочен подписать данный протокол.
Протокол №13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод касается отмены смертной казни при любых обстоятельствах.
Х.Насирзаде
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