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Внешняя политика 03.02.2023 11:17

Азербайджан присоединится к протоколу №13 Конвенции СЕ «О защите прав человека и основных свобод»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение, в рамках которого наделил постоянного представителя страны при Совете Европы Фахраддина Исмайлова полномочиями на подписание протокола №13 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод».

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

В рамках распоряжения, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить генсека СЕ о том, что Исмайлов уполномочен подписать данный протокол.

Протокол №13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод касается отмены смертной казни при любых обстоятельствах.

Х.Насирзаде

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