Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

ТЭК 03.02.2023 11:58

Азербайджан рассчитывает в 2024г запустить три ВИЭ-проекта мощностью 710 МВт - Алиев

Власти Азербайджана рассчитывают на завершение в 2024 году проектов строительства в стране двух солнечных электростанций и одной ветряной электростанции общей мощностью в 710 МВт, заявил президент Ильхам Алиев.

Алиев в пятницу, выступая в Баку на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) и первом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии отметил, что речь идет о проектах строительства солнечных электростанций мощностью 230 и 240 МВт и ветряной электростанции мощностью 240 МВт.

«Если все будет идти по нашим планам, то в течение года-полтора мы будем располагать этими мощностями (710 МВт - ИФ), и это высвободит сотни миллионов кубометров природного газа для экспорта», - добавил Алиев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ВИЭ, ПРОЕКТЫ


Похожие новости


Алиев оценил потенциал ВИЭ в Азербайджане почти в 200 ГВт

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az