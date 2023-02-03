Азербайджан рассчитывает в 2024г запустить три ВИЭ-проекта мощностью 710 МВт - Алиев

Власти Азербайджана рассчитывают на завершение в 2024 году проектов строительства в стране двух солнечных электростанций и одной ветряной электростанции общей мощностью в 710 МВт, заявил президент Ильхам Алиев.

Алиев в пятницу, выступая в Баку на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) и первом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии отметил, что речь идет о проектах строительства солнечных электростанций мощностью 230 и 240 МВт и ветряной электростанции мощностью 240 МВт.

«Если все будет идти по нашим планам, то в течение года-полтора мы будем располагать этими мощностями (710 МВт - ИФ), и это высвободит сотни миллионов кубометров природного газа для экспорта», - добавил Алиев.

Р.Керимов