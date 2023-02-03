США продолжат поддержку экспорта природного газа из Азербайджана в Европу - Госдеп

США и впредь будут поддерживать транспортировку природного газа, добываемого на Каспии, в Европу и будут помогать Азербайджану в этом вопросе, заявила заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.

«США намерены развивать сотрудничество с Азербайджаном. Президент Джо Байден поддерживает экспорт газа с Каспия в Европу», - сказала Лохман в пятницу в Баку на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) и первом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

По ее словам, «Южный газовый коридор» (инфраструктура для поставок азербайджанского газа в Европу – ИФ) «является очень важным проектом для Европы, и Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности континента». «Однако, ЮКГ играет важную роль в укреплении не только энергетической, но и политической безопасности Европы. Этот проект создает возможности для сотрудничества многих стран, использование которых обеспечивает экономический рост. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать транспортировку природного газа, добываемого на Каспии, в Европу и будут помогать Азербайджану», - подчеркнула Лохман.

Она также отметила, что США, учитывая экологическую ситуацию в мире, могут инвестировать в производство зеленой энергии в Азербайджане и ее экспорту.

Азербайджан с 31 декабря 2020 года начал экспорт газа в Европу. В 2021 году объемы поставок составили 8,2 млрд кубометров, в 2022 году – 11,4 млрд кубометров. В настоящее время в ЕС покупателями азербайджанского газа являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. При этом ряд европейских стран выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа и в настоящее время в этом направлении ведутся переговоры.

Б.Рустамбеков