США продолжат поддержку экспорта природного газа из Азербайджана в Европу - Госдеп

США и впредь будут поддерживать транспортировку природного газа, добываемого на Каспии, в Европу и будут помогать Азербайджану в этом вопросе, заявила заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.
«США намерены развивать сотрудничество с Азербайджаном. Президент Джо Байден поддерживает экспорт газа с Каспия в Европу», - сказала Лохман в пятницу в Баку на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) и первом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
По ее словам, «Южный газовый коридор» (инфраструктура для поставок азербайджанского газа в Европу – ИФ) «является очень важным проектом для Европы, и Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности континента». «Однако, ЮКГ играет важную роль в укреплении не только энергетической, но и политической безопасности Европы. Этот проект создает возможности для сотрудничества многих стран, использование которых обеспечивает экономический рост. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать транспортировку природного газа, добываемого на Каспии, в Европу и будут помогать Азербайджану», - подчеркнула Лохман.
Она также отметила, что США, учитывая экологическую ситуацию в мире, могут инвестировать в производство зеленой энергии в Азербайджане и ее экспорту.
Азербайджан с 31 декабря 2020 года начал экспорт газа в Европу. В 2021 году объемы поставок составили 8,2 млрд кубометров, в 2022 году – 11,4 млрд кубометров. В настоящее время в ЕС покупателями азербайджанского газа являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. При этом ряд европейских стран выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа и в настоящее время в этом направлении ведутся переговоры.
Б.Рустамбеков
Азербайджан в декабре являлся основным поставщиком нефти в Италию
Власти Азербайджана рассматривают возможность строительства в Нахчыване СЭС мощностью не менее 500 МВт
Азербайджан рассчитывает в 2024г запустить три ВИЭ-проекта мощностью 710 МВт - Алиев
Японский сухогруз затонул в результате столкновения с другим судном
Не менее 10человек стали жертвами ледяного шторма на юге США
США против того, чтобы спортсмены РФ и Беларуси выступали на Олимпиаде под флагом своих стран
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Грузия заслуживает получить статус кандидата в Евросоюз - премьер республики
США хотят поставить Украине ракеты с бомбовым наконечником, на первые поставки уйдет до девяти месяцев - СМИ
Американский конгрессмен обвинил Китай в нарушении суверенитета США
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
5G от самой скоростной сети Азербайджана!
AccessBank выделил молодым предпринимателям более 45 млн. манатов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают