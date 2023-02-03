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ТЭК 03.02.2023 12:41

Власти Азербайджана рассматривают возможность строительства в Нахчыване СЭС мощностью не менее 500 МВт

Власти Азербайджана рассматривают возможность строительства солнечной электростанции (СЭС) в Нахчыванской Автономной Республике мощностью не менее 500 МВт, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Мы выявили большой потенциал (возобновляемых источников энергии - ИФ) в Нахчыванской Автономной Республики, и теперь мы находимся в процессе переговоров, чтобы оценить возможность строительства солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт. Я думаю, что мощность будет еще больше", - заявил Алиев в пятницу, выступая на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) и первом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, ВИЭ


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