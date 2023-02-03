Власти Азербайджана рассматривают возможность строительства в Нахчыване СЭС мощностью не менее 500 МВт

Власти Азербайджана рассматривают возможность строительства солнечной электростанции (СЭС) в Нахчыванской Автономной Республике мощностью не менее 500 МВт, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Мы выявили большой потенциал (возобновляемых источников энергии - ИФ) в Нахчыванской Автономной Республики, и теперь мы находимся в процессе переговоров, чтобы оценить возможность строительства солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт. Я думаю, что мощность будет еще больше", - заявил Алиев в пятницу, выступая на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) и первом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Р.Керимов
США продолжат поддержку экспорта природного газа из Азербайджана в Европу - Госдеп
Азербайджан присоединится к протоколу №13 Конвенции СЕ «О защите прав человека и основных свобод»
Азербайджан и Нидерланды договорились о проведении в Баку очередного раунда политических консультаций
Японский сухогруз затонул в результате столкновения с другим судном
Не менее 10человек стали жертвами ледяного шторма на юге США
США против того, чтобы спортсмены РФ и Беларуси выступали на Олимпиаде под флагом своих стран
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Грузия заслуживает получить статус кандидата в Евросоюз - премьер республики
США хотят поставить Украине ракеты с бомбовым наконечником, на первые поставки уйдет до девяти месяцев - СМИ
Американский конгрессмен обвинил Китай в нарушении суверенитета США
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
5G от самой скоростной сети Азербайджана!
AccessBank выделил молодым предпринимателям более 45 млн. манатов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают