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Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

ТЭК 03.02.2023 12:56

Азербайджан в декабре являлся основным поставщиком нефти в Италию

Италия в декабре увеличила импорт нефти на 12,2% к уровню ноября, до 5,5 млн тонн, сообщило министерство экологического перехода страны.

Основными поставщиками являлись: Азербайджан с 854 тыс. тонн, Ливия, увеличившая объем в 1,5 раза, до 836,5 тыс. тонн и Казахстан с 773,9 тыс. тонн. Россия, которая ранее была среди основных поставщиков, в декабре исчезла из списка.

Средняя цена импорта для Италии в декабре составила $85,5 за баррель (в ноябре $89,74/б). Самым дорогим сортом стал Arabian Light ($103,63), самым дешевым - иракский Basrah Heavy (Fao Blend) - $62,68/б.

Всего в прошлом году Италия импортировала 62,5 млн тонн нефти. Средняя цена покупки сырья в 2022 году составила $99,91/б. Самая высокая цена была у Nigeria Abo - $130,95/б, самая низкая - у Basrah Heavy (Fao Blend) - $75,47/б.

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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, ДЕКАБРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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