Берлин одобрил передачу Украине танков Leopard 1

Власти ФРГ приняли решение разрешить поставки танков Leopard 1 на Украину, сообщает в пятницу "Дойчландфунк".
"Правительство Германии выдало лицензию на экспорт танков Leopard 1 на Украину. Представитель правительства Штеффен Зайберт подтвердил эту информацию, но не стал вдаваться в подробности", - передает радиостанция.
Ранее "Зюддойче цайтунг" сообщало, что компании Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH хотят вернуть в строй эти танки, которые затем можно будет передать Киеву.
Однако, уточняет "Дойчландфунк", проблемой является нехватка 105-миллиметровых снарядов для этих танков: в Германии их более не производят, а Бразилия, которая имеет до сих пор на вооружении 250 таких боевых машин и снаряды к ним, пока отказалась передавать их ФРГ, так же, как и снаряды к зенитным самоходным установкам (ЗСУ) немецкого производства "Гепард".
Швейцария также пока отказывается предоставлять производимые ею боеприпасы. В результате, по информации немецких СМИ, ранее Берлин начал переговоры с Катаром о возможной покупке у эмирата 15 ЗСУ "Гепард", которые Доха приобрела для защиты стадионов во время Чемпионата мира по футболу 2022 года. Также, по данным "Зюддойче цайтунг", бундесвер закажет у Rheinmetall AG 150 тыс. снарядов для этих ЗСУ.
Ранее Берлин передал Украине 37 установок "Гепард".
В Rheinmetall AG заявляли ранее, что всего компания теоретически может подготовить для последующих поставок какой-либо стороне 139 танков: 88 - Leopard 1 и 51 - Leopard 2.
Танк Leopard 1 производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Более десятка стран до сих пор имеют его в составе своих вооруженных сил, танк постоянно модернизируют. Всего выпустили более 4,7 тыс. танков этой модели.
На прошлой неделе власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. В прошлую среду президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.
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