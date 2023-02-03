Боррель объявил о предоставлении Украине 25 млн евро для разминирования территорий

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил в пятницу в Киеве "на полях" саммита ЕС-Украина о выделении 25 млн евро для разминирования территорий, находящихся под украинским контролем, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Мы предоставим до 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию этих опасных зон. Защита гражданских лиц (...) является приоритетом", - сказал Боррель.
В коммюнике отмечается, что "разминирование очень важно для безопасного осуществления восстановления".
В документе поясняется, что объявленное дополнительное финансирование будет включать затраты на необходимое оборудование для украинских государственных операторов противоминной деятельности и на поддержку возможностей украинских властей по эффективному управлению соответствующим сектором.
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