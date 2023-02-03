Молдова получит выгоду от сотрудничества Азербайджана и Румынии в энергетике - Спыну

Сотрудничество Баку и Бухареста в энергетической сфере приносит пользу Кишиневу, который намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, считает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

«Мы будем идти по пути диверсификации источников энергии для нашей страны. Рад видеть расширение стратегического партнерства Румынии и Азербайджана в энергетической сфере. Несомненно, такое партнерство идет на пользу Молдове!» - написал Спыну в пятницу в фейсбуке.

Вице-премьер Молдовы принял участие в пятницу в Баку в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Р.Керимов