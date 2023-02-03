Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

ТЭК 03.02.2023 16:27

Молдова получит выгоду от сотрудничества Азербайджана и Румынии в энергетике - Спыну

Сотрудничество Баку и Бухареста в энергетической сфере приносит пользу Кишиневу, который намерен диверсифицировать поставки энергоресурсов, считает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

«Мы будем идти по пути диверсификации источников энергии для нашей страны. Рад видеть расширение стратегического партнерства Румынии и Азербайджана в энергетической сфере. Несомненно, такое партнерство идет на пользу Молдове!» - написал Спыну в пятницу в фейсбуке.

Вице-премьер Молдовы принял участие в пятницу в Баку в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, РУМЫНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Запуск IGB позволит Румынии поставлять газ Молдове и Украине

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az