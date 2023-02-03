Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния создают рабгруппу по проекту прокладки Черноморской ЛЭП

В Баку состоялась первая министерская встреча для реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии».

Как сообщает министерство энергетики Азербайджана, на встрече была отмечена важность усиления сотрудничества между четырьмя странами для расширения использования имеющегося потенциала возобновляемой энергетики и развития торговли «зеленой» электроэнергией.

Подчеркнуто, что реализация проектов «зеленой» энергетики имеет стратегическое значение для диверсификации энергоснабжения и транзитных маршрутов.

«На встрече, для скоординированной реализации вопросов, возникающих при передаче зеленой энергии из Каспийского моря в Европу, достигнута договоренность о создании Рабочей группы. По завершению встречи подписан итоговый протокол», - подчеркивает ведомство.

Как сообщалось, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста от Кавказского региона в Европу. Речь идет о строительстве подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в сентябре 2023 года. Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Б.Рустамбеков