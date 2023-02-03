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Регион 03.02.2023 17:25

Турция может дать согласие на членство Финляндии в НАТО уже к марту

Турция близка к тому, чтобы ратифицировать вступление Финляндии в НАТО, причем это может произойти еще до наступления марта, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция - все ближе к решению одобрить вступление Финляндии в НАТО, до следующего месяца самое позднее, и это грозит оставить Швецию в одиночестве, заявили люди, знакомые с вопросом", - передает агентство.

По данным источников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может согласиться с тем, что Хельсинки удовлетворили все требования Анкары в сфере безопасности, и это позволит турецким законодателям ратифицировать присоединение Финляндии к НАТО.

В четверг премьер-министр Финляндии Санна Марин отмечала, что Хельсинки и Анкара урегулировали все вопросы, по поводу которых турецкие власти выражали беспокойство.

Накануне она также заявила, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе.

"Очень важно, что сегодня мы посылаем четкий сигнал. Финляндия и Швеция подали заявки вместе, и в интересах всех, чтобы мы вступили вместе", - сказала Марин на пресс-конференции после встречи со шведским коллегой Улфом Кристерссоном, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Марин отметила, что ей не нравятся дебаты, в которых Швеция рассматривается как проблема.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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