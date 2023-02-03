Турция может дать согласие на членство Финляндии в НАТО уже к марту

Турция близка к тому, чтобы ратифицировать вступление Финляндии в НАТО, причем это может произойти еще до наступления марта, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.
"Турция - все ближе к решению одобрить вступление Финляндии в НАТО, до следующего месяца самое позднее, и это грозит оставить Швецию в одиночестве, заявили люди, знакомые с вопросом", - передает агентство.
По данным источников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может согласиться с тем, что Хельсинки удовлетворили все требования Анкары в сфере безопасности, и это позволит турецким законодателям ратифицировать присоединение Финляндии к НАТО.
В четверг премьер-министр Финляндии Санна Марин отмечала, что Хельсинки и Анкара урегулировали все вопросы, по поводу которых турецкие власти выражали беспокойство.
Накануне она также заявила, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе.
"Очень важно, что сегодня мы посылаем четкий сигнал. Финляндия и Швеция подали заявки вместе, и в интересах всех, чтобы мы вступили вместе", - сказала Марин на пресс-конференции после встречи со шведским коллегой Улфом Кристерссоном, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
Марин отметила, что ей не нравятся дебаты, в которых Швеция рассматривается как проблема.
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