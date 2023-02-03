Азербайджан в 2023г поставит Турции 10 млрд кубометров газа

Поставки газа из Азербайджана в Турцию в 2023 году составят 10 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«В этом году экспорт газа в Турцию нами прогнозируется на уровне 10 млрд кубометров», - написал Шахбазов в пятницу в твиттере.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Азербайджан поставил Турции 8,4 млрд кубометров газа. Таким образом, поставки в Турцию в текущем году увеличатся на 19%.
Р.Керимов
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