Азербайджан в 2023г поставит Турции 10 млрд кубометров газа

Поставки газа из Азербайджана в Турцию в 2023 году составят 10 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«В этом году экспорт газа в Турцию нами прогнозируется на уровне 10 млрд кубометров», - написал Шахбазов в пятницу в твиттере.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Азербайджан поставил Турции 8,4 млрд кубометров газа. Таким образом, поставки в Турцию в текущем году увеличатся на 19%.

Р.Керимов