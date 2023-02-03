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ТЭК 03.02.2023 17:27

Азербайджан в 2023г поставит Турции 10 млрд кубометров газа

Поставки газа из Азербайджана в Турцию в 2023 году составят 10 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«В этом году экспорт газа в Турцию нами прогнозируется на уровне 10 млрд кубометров», - написал Шахбазов в пятницу в твиттере.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Азербайджан поставил Турции 8,4 млрд кубометров газа. Таким образом, поставки в Турцию в текущем году увеличатся на 19%.

Р.Керимов

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Тэги: ШАХБАЗОВ, ТУРЦИЯ, ГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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