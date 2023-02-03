В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 24 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,042 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 35 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 2 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 094 человек.

От COVID-19 вылечились 817,76 тыс. (+21 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 188 человек.

За сутки медики провели 1 982 теста на коронавирус против 1834 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 493,215 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде