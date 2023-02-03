Саудовская ACWA Power построит в Азербайджане две ветряные электростанции суммарной мощностью в 2,5 ГВт

Министерство энергетики Азербайджана и компания ACWA Power (Саудовская Аравия) подписали ряд документов.
Документы подписаны в Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», подписаны «Исполнительный контракт на реализацию проекта ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море», «Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше» и «Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджане».
«С сегодняшнего дня наше партнерство с компанией ACWA Power расширяется проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и впервые в нашей стране систем хранения энергии», - заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
По его словам, эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны «зеленого роста» и поставщика «зеленой энергии».
«Наша совместная деятельность с ACWA Power важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора зеленой энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода»,- сказал Шахбазов.
В настоящее время с компанией ACWA Power ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.
Б.Рустамбеков
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