Замеченный над США аэростат не принадлежит китайским военным - МИД КНР

Замеченный над США аэростат, который в Вашингтоне назвали китайским разведывательным зондом, оказался "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса, заявили в китайском МИД в пятницу.

"Это гражданское воздушное судно, использующееся в научных целях, главным образом метеорологических", - говорится в заявлении МИД. Отмечается, что судно сбилось с намеченного курса и попало в воздушное пространство США.

В Китае попросили прощения за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США". Пекин продолжит контакты с Вашингтоном для урегулирования ситуации.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера сообщил, что власти США в течение последних нескольких дней отслеживают над северной частью США разведывательный аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю. За перемещением шара также следили власти Канады, в министерстве обороны страны заявили, что "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства".