Шахбазов прокомментировал позицию Азербайджана по созданию газового хаба в Турции

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов прокомментировал идею создания в Турции газового хаба.
«Турция является одним из потребителей природного газа и закупает его в немалых количествах и не только у нас, есть и другие поставщики и еще и СПГ. Кроме того, определённые объёмы газа идут через территорию Турции в другие страны. Поэтому (…) Турция сегодня какие-то функции хаба она уже выполняет», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в пятницу.
Что касается интереса Баку к этому вопросу, то по его словам, «Азербайджан является одним из поставщиков природного газа на турецкий рынок и зная братские отношения между нашими странами в будущем наше сотрудничество будет нарастать».
Министр, касаясь вопроса транзита азербайджанского газа через территорию Турции в Европу, особенно в балканские страны, отметил, что обсуждения проведены, «тут нет никаких нерешенных вопросов, все необходимые документы по этому вопросу уже были подписаны, сейчас идут соответствующие подготовительные работы».
Н.Аббасова
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