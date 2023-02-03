Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

ТЭК 03.02.2023 18:55

Шахбазов прокомментировал позицию Азербайджана по созданию газового хаба в Турции

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов прокомментировал идею создания в Турции газового хаба.

«Турция является одним из потребителей природного газа и закупает его в немалых количествах и не только у нас, есть и другие поставщики и еще и СПГ. Кроме того, определённые объёмы газа идут через территорию Турции в другие страны. Поэтому (…) Турция сегодня какие-то функции хаба она уже выполняет», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в пятницу.

Что касается интереса Баку к этому вопросу, то по его словам, «Азербайджан является одним из поставщиков природного газа на турецкий рынок и зная братские отношения между нашими странами в будущем наше сотрудничество будет нарастать».

Министр, касаясь вопроса транзита азербайджанского газа через территорию Турции в Европу, особенно в балканские страны, отметил, что обсуждения проведены, «тут нет никаких нерешенных вопросов, все необходимые документы по этому вопросу уже были подписаны, сейчас идут соответствующие подготовительные работы».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЭНЕРГО, ХАБ, ГАЗОВЫЙ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az