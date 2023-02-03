Шахбазов прокомментировал позицию Азербайджана по созданию газового хаба в Турции

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов прокомментировал идею создания в Турции газового хаба.

«Турция является одним из потребителей природного газа и закупает его в немалых количествах и не только у нас, есть и другие поставщики и еще и СПГ. Кроме того, определённые объёмы газа идут через территорию Турции в другие страны. Поэтому (…) Турция сегодня какие-то функции хаба она уже выполняет», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в пятницу.

Что касается интереса Баку к этому вопросу, то по его словам, «Азербайджан является одним из поставщиков природного газа на турецкий рынок и зная братские отношения между нашими странами в будущем наше сотрудничество будет нарастать».

Министр, касаясь вопроса транзита азербайджанского газа через территорию Турции в Европу, особенно в балканские страны, отметил, что обсуждения проведены, «тут нет никаких нерешенных вопросов, все необходимые документы по этому вопросу уже были подписаны, сейчас идут соответствующие подготовительные работы».

Н.Аббасова