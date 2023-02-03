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ТЭК 03.02.2023 19:02

ЕС рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном в энергетике - Симсон

Европейский Союз рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном в энергетике, заявила комиссар по вопросам энергетики ЕС Кадри Симсон.

«Это долгосрочное сотрудничество (в сфере энергетики – ИФ). Роль Южного газового коридора в обеспечении энергобезопасности Европы и в стабильности газоснабжения немалая. Хотим продолжить наше сотрудничество», - сказала Симсон в пятницу в Баку на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Она также сообщила, что в 2022 году ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, с сильным ростом цен на энергоресурсы после начала военных действий России в Украине, а также с прекращением поставок российского газа.

«Именно в такой момент Азербайджан пришёл нам на помощь, мы также успешно увеличили объёмы закупок СПГ. Поставки газа из Азербайджана увеличились на 40%», - отметила она.

Симсон добавила, что теперь планируется удвоение к 2027 году объема поставок газа из Азербайджана - до 20 млрд кубометров. «Для этого нам надо провести определённые работы и внутри Европы и вложить инвестиции в создание интерконнекторов. (…) Все участники заседания Консультативного совета по проекту Южный газовый коридор (в пятницу – ИФ) выразили решительную позицию о том, что это расширение будет», - подчеркнула еврокомиссар.

Симсон добавила, что ЕС «обращает свое внимание» и на Транскаспийский газопровод.

«Вместе с тем, мы бы хотели сотрудничать с Азербайджаном не только в сфере газоснабжения, но зеленой энергии (энергии ветра и солнца) и сокращения парниковых газов",- сказала она.

По ее словам, ЕС поддерживает реформы Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии и считает, что это имеются хорошие перспективы для долгосрочного сотрудничества в этой сфере.

Азербайджан в 2021 году поставил в Европу 8,1 млрд кубометров газа, в 2022г поставки увеличились до 11,4 млрд кубометров.

Н.Аббасова

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ИНТЕРЕС


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