Следующий пакет санкций ЕС против РФ предусматривает ограничения на 10 млрд евро - фон дер Ляйен

Очередной пакет санкций, который ЕС готовит против России, будет подразумевать ограничения на 10 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Речь пойдет об ограничениях на 10 млрд евро", - сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина.

По словам фон дер Ляйен, пакет санкций будет подразумевать, в частности, новые ограничения на поставку в РФ технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях.

Ранее в ЕС сообщали, что планируют принять новый пакет санкций к 24 февраля 2023 года.